Mbaye Diagne, Avrupa'nın zirvesine çıktı!

Sezon başı Çin Süper Lig ekibi Tianjin Teda takımından "bedelsiz" olarak Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta 12 gol atarak hem Türkiye Ligi gol krallığında hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk sırada yer aldı.

LUUK DE JONG 12 MAÇ 11 GOL

2014 yılında 5.5 milyon euroya Almanya Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'dan Hollanda'nın en köklü takımlarından biri olan PSV'ye transfer olan Luuk De Jong bu sezon attığı 11 gol ile Hollanda Eredivisie Ligi gol krallığında 1. sırada.

MBAPPE 8 MAÇTA 11 GOL

2018 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Kylian Mbappe PSG forması altında ligde 8 maça çıktı ve kaydettiği 11 gol ile Fransa'da gol krallığı yarışında lider konumunda.

SUAREZ VE MESSI'DEN 9'AR GOL

Premier Lig takımı Liverpool'dan İspanya La Liga'nın Katalonya şehri takımı olan Barcelona'ya 81.72 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 31 yaşındaki Uruguaylı süperstar bu sezon Barcelona forması ile ligde 11 maça çıkarken 9 kez fileleri havalandırdı. Messi ise 10 maçta 9 kez ağları havalandırdı.