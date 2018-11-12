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Mbaye Diagne, Avrupa'nın zirvesine çıktı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 12.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın forveti Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında Avrupa'da zirveye çıktı. Diagne 12 maçta attığı 12 golle dünya yıldızlarını geçti.

Mbaye Diagne, Avrupa'nın zirvesine çıktı!

Sezon başı Çin Süper Lig ekibi Tianjin Teda takımından "bedelsiz" olarak Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta 12 gol atarak hem Türkiye Ligi gol krallığında hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk sırada yer aldı.

LUUK DE JONG 12 MAÇ 11 GOL
2014 yılında 5.5 milyon euroya Almanya Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'dan Hollanda'nın en köklü takımlarından biri olan PSV'ye transfer olan Luuk De Jong bu sezon attığı 11 gol ile Hollanda Eredivisie Ligi gol krallığında 1. sırada.

MBAPPE 8 MAÇTA 11 GOL
2018 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Kylian Mbappe PSG forması altında ligde 8 maça çıktı ve kaydettiği 11 gol ile Fransa'da gol krallığı yarışında lider konumunda.

SUAREZ VE MESSI'DEN 9'AR GOL
Premier Lig takımı Liverpool'dan İspanya La Liga'nın Katalonya şehri takımı olan Barcelona'ya 81.72 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 31 yaşındaki Uruguaylı süperstar bu sezon Barcelona forması ile ligde 11 maça çıkarken 9 kez fileleri havalandırdı. Messi ise 10 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

PIATEK 12 MAÇ 9 GOL
Sezon başında Polonya ekibi Cracovia Krakow'dan 4.5 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Krzysztof Piatek, kırmızı-mavi forma ile ligde gol attı. 23 yaşındaki yıldız ligde 12 kez forma giydi.

MARCO REUS 11 MAÇ 8 GOL
2012 yılında Almanya Bundesliga takımı Mönchengladbach'dan Dortmund'a transfer olan Marco Reus'a ödenen bönservis bedeli 17.1 milyon euro. 29 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla ligde 11 maça çıktı 8 gol atma başarısı gösterdi.

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Mbaye Diagne Kasımpaşa

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