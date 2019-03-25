Mbaye Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı

Galatasaray’da pazar günü gerçekleşen Mali Genel Kurul'da, Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemini mali yönden ibra edilmiş, idari yönden ise ibra edilmemişti. İbra oylaması sonrası sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından camiaya seslenmiş ve “Bunu hak etmedik” demişti.

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne de sarı-kırmızılı kulübe transferinde başrol oynayan Abduurahim Albayrak’a destek çıktı. Diagne, Albayrak ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak altına, “Sen bir numarasın” notunu yazdı.





