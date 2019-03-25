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Mbaye Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz gün gerçekleşen genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimden yer alan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’a destek mesajı verdi.

Mbaye Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı

Galatasaray’da pazar günü gerçekleşen Mali Genel Kurul'da, Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemini mali yönden ibra edilmiş, idari yönden ise ibra edilmemişti. İbra oylaması sonrası sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından camiaya seslenmiş ve “Bunu hak etmedik” demişti.

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne de sarı-kırmızılı kulübe transferinde başrol oynayan Abduurahim Albayrak’a destek çıktı. Diagne, Albayrak ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak altına, “Sen bir numarasın” notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne abdurrahim albayrak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Abdurrahim Albayrak başkan adayı olabilirmi yoksa ibra edilmeyen yönetimde olduğu için oda aday olamazmı?
o kadar parayı bana verseler bende 1 numarasın derim tabi kurnaz seni?????? ?'?
o kadar parayı bana verseler bende öyle düşünürüm tabi kırnaz;))
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