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Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

18.09.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den şaşırtan paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu'nun gelişi yedeğe çekilen Diagne sitem dolu paylaşımda bulundu.

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Galatasaray 'ın golcüsü Diagne'den şaşırtan paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu'nun gelişi yedeğe çekilen Diagne sitem dolu paylaşımda bulundu.

Diagne'nin yaptığı paylaşım!

"Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz."

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29 yaşındaki Senegalli golcü bu sezon 7 maçta şans bulmuş ve 3 gol atmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne Halil Dervişoğlu
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