Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Galatasaray 'ın golcüsü Diagne'den şaşırtan paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu'nun gelişi yedeğe çekilen Diagne sitem dolu paylaşımda bulundu.

Diagne'nin yaptığı paylaşım!

"Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz."

29 yaşındaki Senegalli golcü bu sezon 7 maçta şans bulmuş ve 3 gol atmayı başarmıştı.

