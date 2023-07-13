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Mbaye Diagne'den sürpriz imza... Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadisiyah ile sözleşme imzaladı!

13.07.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları da giyen, son oynadığı Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Senegalli yıldız sezonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul ekibine veda etmişti.

Hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan Diagne kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

2. LİG'E GİTTİ

Bonservisi elinde olan golcü oyuncu Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Qadisiyah'ın yolunu tuttu.

Al-Qadisiyah Diagne transferini böyle açıkladı:


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