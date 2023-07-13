Mbaye Diagne'den sürpriz imza... Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadisiyah ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları da giyen, son oynadığı Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Senegalli yıldız sezonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul ekibine veda etmişti.

Hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan Diagne kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

2. LİG'E GİTTİ

Bonservisi elinde olan golcü oyuncu Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Qadisiyah'ın yolunu tuttu.

Al-Qadisiyah Diagne transferini böyle açıkladı:



