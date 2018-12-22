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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 22.12.2018 21:51 | Son Güncelleme

Mbaye Diagne'den transfer açıklaması... Beşiktaş maçında attığı 2 golle 4-1'lik galibiyette başrol oynayan Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne, karşılaşma sonrası transferiyle ilgili olarak "Kariyer planı şu an konuşulacak bir şey değil. Daha da ileriye gitmek istiyorum ama şu an bunu konuşmayacağım" diye konuştu.

Mbaye Diagne'den transfer açıklaması!

Kasımpaşa'nın yıldızı ve Süper Lig'in gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Mbaye Diagne, Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Diagne, "Gösterdiğim performanstan dolayı hem kendi adıma hem de Kasımpaşa adına çok memnunum. Geçirdiğim dönemi umarım en iyi şekilde devam ettirir ve bu şekilde çalışmaya devam edip başarılara imza atarım. Bu şekilde devam ederek daha da başarılı olmak istiyorum. Kariyer planı şu an konuşulacak bir şey değil. Daha da ileriye gitmek istiyorum ama şu an bunu konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

KOITA: BÖYLE DEVAM EDERSEK BÜYÜK ŞEYLER YAPABİLİRİZ
Fode Koita da "Rakiplerimize nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Büyük bir takıma karşı kalitemizi gösterdik ve ligi iyi yerlerde bitireceğimizi kanıtladık. Biz iyi bir takımız, bu şekilde devam edersek büyük şeyler yapabiliriz" dedi.

PAVELKA: EN KÖTÜ ŞUTUM GOL OLDU
David Pavelka ise "Türkiye'ye geldiğimden beri çektiğim en kötü şuttu ama gol oldu. Takım olarak planın bir parçası olduk. Ligin ilk yarısını iyi şekilde bitirdik" açıklamasını yaptı.

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