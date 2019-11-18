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Diagne patladı! 'Doğduğumdan beri...'

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Yaz transfer döneminin son gününde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta mücadele eden Club Brugge'e kiralanan Diagne, PSG maçında penaltı kaçırması nedeniyle istenmeyen adam ilan edilmişti. Diagne, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Diagne patladı! 'Doğduğumdan beri...'

Transferin son gününde Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta kaçırdığı penaltı sebebiyle istenmeyen adam haline geldi. Takımın penaltıcısı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışından faydalanamayan Diagne, teknik direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

DIAGNE'NİN KARİYER HİKAYESİ

Instagram hesabından kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Diagne, "Doğduğumdan beri insanlar beni eleştiriyor" dedi.

28 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğduğumdan beri insanlar benim hakkımda konuşuyorlar, beni eleştiriyorlar, beni incitiyorlar. Bu, büyümem için bana güç veriyor. Şimdiye kadar dayandım, sonsuza kadar da dayanacağım. Buraya kadar geldiysem, Tanrı'nın bana verdiği irade güç ve ailemin desteğiyle geldim."

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Anahtar Kelimeler:
Diagne Mbaye Diagne club brugge

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
lan bide kendine bak bakalım neden eleştiriyorlar diye
birazda guzel futbol oynasın hiç kötü olmaz,belki o zaman takdir alırsın,mevsimlik işçi gibisin.bi orda bı başka yerde
bir kaç gol atsa kendine güveni gelir orda
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