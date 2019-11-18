Diagne patladı! 'Doğduğumdan beri...'

Transferin son gününde Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta kaçırdığı penaltı sebebiyle istenmeyen adam haline geldi. Takımın penaltıcısı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışından faydalanamayan Diagne, teknik direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Instagram hesabından kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Diagne, "Doğduğumdan beri insanlar beni eleştiriyor" dedi.
"Doğduğumdan beri insanlar benim hakkımda konuşuyorlar, beni eleştiriyorlar, beni incitiyorlar. Bu, büyümem için bana güç veriyor. Şimdiye kadar dayandım, sonsuza kadar da dayanacağım. Buraya kadar geldiysem, Tanrı'nın bana verdiği irade güç ve ailemin desteğiyle geldim."
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