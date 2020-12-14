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Mbaye Diagne ilkokulunu yeniledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.12.2020 14:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinin başkenti Dakar'da çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim eğitimini gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.

Mbaye Diagne ilkokulunu yeniledi

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde, kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli HLM4 C/D isimli okulu yeniledi.

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde eski okulunu yeniledi. Diagne, Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisinin de eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulun yenileme çalışmalarını yaptırdı. Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne’nin resmini çizerek 29 yaşındaki futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Okulun yuva bölümünde (4 yaş) 22, ilk ve ortaokulda (12 yaş) 253 ve lisede de (13-17 yaş) 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci eğitim görüyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cinconun oaralariyla iybi hayır yapmis.helal olsun adama be.cincon tokinin yaptigi stadin daha fisini boyayamadi kac sene oldu onu da devletten bekliyorlar. puhahahaaaa
kralsın mbaye diagne bazıları gibi paranı almayınca mahkemeye vermiyorsun takımını helal sana asıl gol kralı
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