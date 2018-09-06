SPOR

Mbaye Diagne, Messi ve Ronaldo'yla yarışıyor

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 06.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin bu yıl gösterdiği performans parmak ısırtıyor.

İşte 2018 yılında Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Süper Lig'de en çok gol atan futbolcular...

Avrupa'da en çok gol atan isimler

1 / 25

NEYMAR | PSG | 12 Gol

NEYMAR | PSG | 12 Gol
2 / 25

MAURO ICARDI | Inter | 12 GOL

MAURO ICARDI | Inter | 12 GOL
3 / 25

MAXI GOMEZ | Celta Vigo | 12 Gol

MAXI GOMEZ | Celta Vigo | 12 Gol
4 / 25

MEMPHIS DEPAY | Lyon | 12 Gol

MEMPHIS DEPAY | Lyon | 12 Gol
5 / 25

ALASSANE PLEA | Monchengladbach | 12 Gol

ALASSANE PLEA | Monchengladbach | 12 Gol
6 / 25

ANDREJ KRAMARIC | Hoffenheim | 12 Gol

ANDREJ KRAMARIC | Hoffenheim | 12 Gol
7 / 25

JAMIE VARDY | Leicester City | 12 Gol

JAMIE VARDY | Leicester City | 12 Gol
8 / 25

SERGIO AGUERO | Manchester City | 12 Gol

SERGIO AGUERO | Manchester City | 12 Gol
9 / 25

BERTRAND TRAORE | Lyon | 12 Gol

BERTRAND TRAORE | Lyon | 12 Gol
10 / 25

MOUSSA KONATE | Metz | 12 Gol

MOUSSA KONATE | Metz | 12 Gol
11 / 25

IAGO ASPAS | Celta Vigo | 12 Gol

IAGO ASPAS | Celta Vigo | 12 Gol
12 / 25

CRISTHIAN STUANI | Girona | 13 Gol

CRISTHIAN STUANI | Girona | 13 Gol
13 / 25

RONY LOPES | Monaco | 14 Gol

RONY LOPES | Monaco | 14 Gol
14 / 25

CIRO IMMOBILE | Lazio | 14 Gol

CIRO IMMOBILE | Lazio | 14 Gol
15 / 25

HARRY KANE | Tottenham | 14 Gol

HARRY KANE | Tottenham | 14 Gol
16 / 25

ANTOINE GRIEZMANN | Atletico Madrid | 15 Gol

ANTOINE GRIEZMANN | Atletico Madrid | 15 Gol
17 / 25

BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray (Şimdiki kulübü: Al Hilal) | 15 Gol

BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray (Şimdiki kulübü: Al Hilal) | 15 Gol
18 / 25

ROBERT LEWANDOWSKI | Bayern Münih | 16 Gol

ROBERT LEWANDOWSKI | Bayern Münih | 16 Gol
19 / 25

GARETH BALE | Real Madrid | 17 Gol

GARETH BALE | Real Madrid | 17 Gol
20 / 25

LUIS SUAREZ | Barcelona | 17 Gol

LUIS SUAREZ | Barcelona | 17 Gol
21 / 25

MOHAMED SALAH | Liverpool | 17 Gol

MOHAMED SALAH | Liverpool | 17 Gol
22 / 25

22

22
23 / 25

MBAYE DIAGNE | Kasımpaşa | 18 Gol

MBAYE DIAGNE | Kasımpaşa | 18 Gol
24 / 25

CRISTIANO RONALDO | Real Madrid (Şimdiki kulübü: Juventus) | 22 Gol

CRISTIANO RONALDO | Real Madrid (Şimdiki kulübü: Juventus) | 22 Gol
25 / 25

LIONEL MESSI | Barcelona | 23 Gol

LIONEL MESSI | Barcelona | 23 Gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig messi ronaldo

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Fenerbahçe Nesine.com ile sponsorluk imzaladı

Fenerbahçe Nesine.com ile sponsorluk imzaladı

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mbaye Diagne, Messi ve Ronaldo'yla yarışıyor

Mbaye Diagne, Messi ve Ronaldo'yla yarışıyor

Kasımpaşa 105 hafta sonra Spor Toto Süper Lig'de lider oldu

Kasımpaşa 105 hafta sonra Spor Toto Süper Lig'de lider oldu

Paşa yıldızlarını bırakmadı

Paşa yıldızlarını bırakmadı

Kasımpaşalı Mbaye Diagne performansıyla Süper Lig'e damga vurdu!

Kasımpaşalı Mbaye Diagne performansıyla Süper Lig'e damga vurdu!

Kemal Özdeş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Kemal Özdeş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Kasımpaşa Josue Sa'yı 1 yıllığına kiraladı

Kasımpaşa Josue Sa'yı 1 yıllığına kiraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.