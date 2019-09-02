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Mbaye Diagne'nin sözleşme detayları açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformun'a (KAP) bildirdi.

Mbaye Diagne'nin sözleşme detayları açıklandı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına Club Brugge'e kiralandı.

Sarı-kırmızılıların transfere ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunun saçı sarı kırmızıydı ne ara siyaha dönmüş
Bu forma sana çok yakışmış Dıagne sakın bir daha çıkarma
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