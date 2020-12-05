Mbaye Diagne, Radamel Falcao'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü kaydeden Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma altındaki son 6 maçında 5 gole imza attı.

Radamel Falcao ve Ryan Babel'in yokluğunda Fatih Terim'in ideal santraforu haline gelen Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor'un ardından Hatayspor'u da boş geçmedi ve fileleri havalandırdı.

Galatasaray kariyerinde 33 maça çıkan ve 18 gol, 2 asistlik bir performansla oynayan Mbaye Diagne, 29 maçta 16 gol, 3 asitlik bir performans yapan Radamel Falcao'yu da geride bıraktı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da yaptığı açıklamada Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı takım için çok değerli bir futbolcu olduğunu ve Senegalli futbolcunun bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu dile getirmişti.

