Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Mbaye Diagne'den yine olay bir hareket geldi.

Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Senegalli futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırdı. Diagne'nin bu hareketi transfer iddialarını da güçlendirdi.

Diagne'nin gün boyu "Instagram Story" bölümünden de kendisine atılan destek mesajlarını paylaşması dikkat çekmişti.

Diagne'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile 4 yıllığına anlaştığı ve sarı-kırmızılı kulübün de bu transferden 16 milyon Euro kazanacağı konuşuluyordu.

