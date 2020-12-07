Mbaye Diagne'ye Japonya'dan talip çıktı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne küllerinden doğmayı başardı. Önceki sezon taraftarların büyük coşkuyla karşıladığı Senegalli oyuncu, beklenen çıkışı yapamayınca yavaş yavaş gözden düşmüş ve geçen sezon Club Brugge'a kiralanmıştı.

MECBUREN KALDI, KAHRAMAN OLDU

Bu sezon takım bulamayınca mecburen Galatasaray'da kalan ve kendisinden çok da bir şey beklenmeyen Diagne, Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından adeta 'süper kahraman'a büründü. Kayseri maçıyla gollerine start veren sarı-kırmızılı oyuncu, Çaykur Rize karşısındaki hat-trick ile adeta patlama yaptı. Son maçta da Hatayspor'u avlamayı ihmal etmedi.

FALCAO'YU GÖLGEDE BIRAKTI

Süper Lig'de 5. golüne ulaşan 29 yaşındaki futbolcunun Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor. Her geçen gün üstüne koyarak giden Diagne, takım içi rakibi Radamel Falcao'yu da gölgede bıraktı. Dünyaca ünlü futbolcu, Galatasaray formasıyla 16 gol atarken Diagne toplamda 18 kez ağları sarsmayı başardı. Falcao'nun sakatlıkları devam ettiği sürece bu sayı daha da artacak gibi görünüyor. Senegalli yıldızın, performansını yükseltmesi sadece taraftarları değil, yöneticileri de sevindirdi. Zira 'paralar çöpe gitti' denilen oyuncu, hem fiyatını yükseltmeye başladı hem de yeniden menajerlerin gözdesi haline geldi.