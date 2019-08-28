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Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova'nın teklif yaptığı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.08.2019 20:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Mbaye Diagne'ye Rusya'dan flaş teklif! Elindeki forvet oyuncularını satan Spartak Moskova'nın, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova'nın teklif yaptığı iddia edildi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camianın beklentilerini karşılayamayan Mbaye Diagne ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Senegalli golcüye, Rusya'dan talip çıktı.

Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova, Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Yahoo Sports Fransa muhaberlerinden Manu Lonjon, Galatasaray ile Spartak Moskova'nın görüşmelere başladığını belirtti.

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Spartak Moskova, Luiz Adriano'yu Palmeiras'a, Ze Luis'i Porto'ya gönderdikten sonra transfer döneminin son haftasında Galatasaray'a teklifini iletti. Galatasaray'a 9 milyon euroluk tekif yapan Spartak Moskova, bu transferi kısa süre içerisinde sonlandırmak istiyor. Galatasaray'dan 2,5 milyon euro maaş alan Mbaye Diagne ise 3,5 milyon euronun altında bir takamı kabul etmeyeceğini Rus ekibine bildirdi.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne'nin transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuca bağlanması bekleniyor.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne spartak moskova

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