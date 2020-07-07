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MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ISO 9001-2015 belgesi aldı

MANİSA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISO 9001-2015 belgesini almaya hak kazandı.Enstitü’nün, üniversitenin yeni vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde uluslararası kalite ve akreditasyon belgesi alma düşüncesi ile birlikte, eylül ayında başladığı hazırlık süreci, 25 Haziran tarihinde sonlandı ve ISO 9001-2015 belgesini almaya hak kazandı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç.

MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ISO 9001-2015 belgesi aldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISO 9001-2015 belgesini almaya hak kazandı.
Enstitü’nün, üniversitenin yeni vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde uluslararası kalite ve akreditasyon belgesi alma düşüncesi ile birlikte, eylül ayında başladığı hazırlık süreci, 25 Haziran tarihinde sonlandı ve ISO 9001-2015 belgesini almaya hak kazandı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alpay Bizbirlik’e kalite belgesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından, Rektörlük makamında düzenlenen törende takdim edildi.
Takdim Törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Belgelendirme Şirketi sahibi Mehmet Özsemerci, Enstitü Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Gacar ve Enstitü Sekreteri Vahit Bilge katıldı.

MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ISO 9001-2015 belgesi aldı

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