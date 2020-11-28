MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi “Proje Geliştirme ve Yönetimi” eğitimini gerçekleştirdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Proje Geliştirme ve Yönetim” eğitimleri kapsamında proje hazırlama teknikleri anlatıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 16-27 Kasım 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak, “Proje Geliştirme ve Yönetimi” eğitimi gerçekleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt ve Öğretim Görevlisi Dilek Karaca tarafından verilen 10 günlük eğitimde projenin tanımı, proje hazırlama süreçleri, projelere fon sağlayan kuruluşlar, örnek proje sunumları gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Son derste, katılımcıların eğitim sürecine ilişkin görüşlerini dinleyen Rektör Ataç, katılımcılara aldıkları eğitimi uygulamaya geçirerek proje üretmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

