McGregor - Khabib UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı online şifresiz izle)

Conor McGregor ile Khabib Nurmagomedov maçı için dövüş sporları meraklısı binlerce sporseverler karşılaşma anını beklemeye başladı. Amerikan karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC tarafından organize edilen maçta Rus asıllı boksör Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor Mcgregor ile kozlarını paylaşacak. Peki McGregor - Khabib UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu maçı şifresiz nasıl izleyebilirsiniz? İşte detaylar... KHABIB NURMAGOMEDOV - CONOR MCGREGOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? İki farklı stilde dövüşçüyü karşı karşıya getirecek olan Khabib - Mc Gregor maçı, Ultimate Fighting Championship’te ( UFC) tarafından organize ediliyor. Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olarak kabul edilen UFC Khabib Mc Gregor maçı Türkiye'de S Sport Plus uygulaması ile izlenebilecek. Bu uygulamayı cep telefonunuza veya tabletinize indirererek Çifte Kapışma paketini satın almanız gerekiyor. Ücret ise sadece 4,49 TL. Khabib - Mc Gregor maçı 7 Ekim Pazar günü sabah 05.00'da başlayacak. ANDROID CİHAZLAR İÇİN TIKLAYINIZ iOS CİHAZLAR İÇİN TIKLAYINIZ

UFC HAKKINDA Ultimate Fighting Championship (UFC), William Morris Endeavor (WME-IMG)'un sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikan karma dövüş sanatları organizasyonudur. Organize ettiği etkinlikler Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanmaktadır. Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, elit seviye karma dövüş sanatçılarının çok büyük bir kısmına sahiptir. ABD merkezli UFC, dünya çapında 12 sikletiyle beraber birleşik karma dövüş sanatları kurallarına bağlı şekilde şovlar düzenlemektedir. 2018 itibariyle organize edilen şov sayısı 400'ün üzerindedir. Dana White, 2001'den bu yana organizasyonun başkanlığını yapmaktadır ve onun önderliğinde organizasyon, küresel çapta büyük; multi-milyoner bir işletme haline gelmiştir. İlk UFC etkinliği 1993 yılında Denver, Colorado'daki McNichols Sports Arena'da düzenlendi. İlk UFC etkinliklerinin amacı minimum kurallarla boks, Brezilya jiujitsusu, sambo, güreş, muay thai, karate, judo ve diğer dövüş sanatları arasında en etkili dövüş sanatını belirlemekti. Daha sonraki etkinliklerde, savaşçılar birden fazla disiplinde etkili teknikleri benimsemeye başladılar, bu da dolaylı olarak bugünkü karma dövüş sanatları olarak bilinen tamamen ayrı bir dövüş sanatının yaratılmasına yardımcı oldu. 2016 yılında UFC'nin ana şirketi olan Zuffa, WME–IMG tarafından yönetilen bir gruba 4.2 milyar dolarlık bedelle satıldı.

Avustralya, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni pazarlarda yaptığı TV anlaşmaları ve büyümeyle beraber UFC popülerliğini yükseltti ve ana akım medyada bulduğu yeri daha da genişletti. 2015 yılında toplam 609 milyon dolar gelir sağlayan organizasyon, 2019 yılından itibaren başlayacak olacak yeni yerel TV hakları anlaşması için ESPN ile 5 yıl için 1.5 milyar dolara anlaştı. CONOR MCGREGOR KİMDİR? McGregor 2008 yılında MMA antrenmanlarına başladı. 2012'de Cage Warriors tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu olmayı başardı. 2013 yılında UFC ile sözleşme imzaladı ve 2015 yılında UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy sıklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205'te Eddie Alvarez'i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.

Lakabı: Adı çıkmış

Ağırlık: 70 Kg

Boy: 1,72 m

Kariyeri: 19 galibiyet, 3 yenilgi, 17 nakavt KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR? Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 tarihinde doğdu. Avar asıllı Rus boksör, şu anki UFC hafif siklet şampiyonudur. 26 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip kişidir. Ayrıca Khabib Nurmagomedov, UFC'nin ilk Rus ve Müslüman şampiyonudur.