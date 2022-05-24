MDOB, "3 Tenor Piyanolu Şan Konseri" verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Tenor Piyanolu Şan Konseri" ile sahne alacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser yarın saat 20:00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek.

Solist Ali Ulvi Karaca, Onur Polat ve Baran Taner sahne alacağı konserde sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova eşlik edecek.

Konserde İtalyan ve Türk müziği ezgileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



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