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MDOB, Frida balesini Adana'da sahneledi

MERSİN HABERLERİ  | 10.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

MDOB, Frida balesini Adana'da sahneledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" isimli eseri Adana'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sunulan iki perdelik eserin koreografi ve rejisini Özgür Adam İnanç, orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman Berke, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz'in üstlendi.

Eserde, Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Deniz Alp, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Nino Svimonishvili, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu ve Yusuf Afacan rol aldı.

Eser, sanatseverlerden alkış aldı.

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Adana Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB)

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