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MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu

MERSİN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Mersin Deniz Ticaret Odası’na (MDTO) uzun yıllar emek veren Genel Sekreter Korer Özbenli, emekliye ayrılacak olması nedeniyle görevine veda ediyor.2008 yılından bu yana genel sekreterlik görevini yürüten ve 31 Ağustos tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olan Özbenli için MDTO’nun Ağustos Ayı Meclis Toplantısında veda töreni düzenlendi.Törende Meclis Başkanı Levent Dipçin ve Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu tarafından Özbenli’ye birer anı hediyesi takdim edildi.

MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu

Mersin Deniz Ticaret Odası’na (MDTO) uzun yıllar emek veren Genel Sekreter Korer Özbenli, emekliye ayrılacak olması nedeniyle görevine veda ediyor.
2008 yılından bu yana genel sekreterlik görevini yürüten ve 31 Ağustos tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olan Özbenli için MDTO’nun Ağustos Ayı Meclis Toplantısında veda töreni düzenlendi.
Törende Meclis Başkanı Levent Dipçin ve Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu tarafından Özbenli’ye birer anı hediyesi takdim edildi. Törende konuşan Meclis Başkanı Dipçin, “Özbenli ile başarılı bir çalışma dönemi geçirdik. Odamıza tüm katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz” dedi.
MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise “KorerÖzbenli’nin görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çaba ve işbirliği çok değerlidir. Yönetme becerisi ve bilgi birikimi ile odamızın başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlayan yöneticiler arasında yerini alan Özbenli’ye tüm çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Görev süresi boyunca Mersin Deniz Ticaret Odası’na ve denizcilik camiasına en iyi şekilde hizmet etme çabasında olduğunu belirten Korer Özbenli, “Mersin Deniz Ticaret Odası ailesi içerisinde yer aldığım süre boyunca birlikte çalışmış olmaktan büyük mutluluk duyduğum değerli meclisimize, yönetim kurulumuza, üyelerimize, kentimize ve ülkemiz denizciliğine hizmet ortak paydasında buluştuğumuz değerli meslektaşlarıma, dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma eksilmeyen destekleri ve iş birlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
1998-2002 yılları arasında Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İşletmesi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Korer Özbenli, 2008 yılından bu yana Mersin Deniz Ticaret Odası’nda genel sekreterlik görevini yürütüyordu.

MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu

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