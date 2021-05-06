MEB, "Bilim Kaşifleri" e-kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çocukları ve gençleri bilim dünyasına ait pek çok soruyla keşfe davet eden "Bilim Kaşifleri" adlı e-kitap erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, 114 sayfadan oluşan keşif yolculuğuna, meb.gov.tr adresindeki "Evde Eğitim Paketi" bölümünden ulaşabilecek.

"Bilim Kaşifleri" e-kitabında, "Yapay zeka düşünebilir mi? Zamanda yolculuk mümkün mü? Sesleri görebilir miyiz?" gibi 50 farklı soruya yanıt veren ve konularla ilgili bilgi derinleştirici deneyler yer aldı.

Merak duygusundan beslenen "Bilim Kaşifleri" adlı e-kitap çalışması, çocukların yeni sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek.

"Her yeni içerik, yeni bir soruyla başlar ve seni yeni bir keşfe sürükler." ifadelerine yer verilen kitapta, öğrencilerden, önce yanıtı kendi kafasında araması, ardından cevabı okuyup yeni sorular sorması istendi.

Kitabın girişinde, bilim kaşifine hitaben yazılan yazıda, "Bizim verdiğimiz cevaplar aklına yatmazsa daha çok araştır. Kitaplara bak, interneti kullan, yakınlarına sor." ifadelerine yer verildi.