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MEB'den velileri ilgilendiren karar: 'Zorunlu okul' dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerine yönelik "Ebeveyn Okulu" uygulamasının hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Taslak çalışmaya göre velilerin de eğitim sürecine bir haftalık programla dahil edilmesi hedefleniyor.

MEB'den velileri ilgilendiren karar: 'Zorunlu okul' dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni bir uygulamayı gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik hazırlanması planlanan "Ebeveyn Okulu" programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, çocukların eğitim hayatına ilk adım attığı süreçte ailelerin de bilinçli şekilde desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

VELİLER DE UYUM SÜRECİNE DAHİL EDİLECEK

Halihazırda uygulanan uyum haftası kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin derslerin başlamasından bir hafta önce okula uyum sürecine katıldığını hatırlatan Tekin, benzer bir uygulamanın veliler için de planlandığını ifade etti.

MEB den velileri ilgilendiren karar: Zorunlu okul dönemi başlıyor 1

Taslak çalışmaya göre, çocukları ilk kez okul öncesi eğitim veya ilkokul birinci sınıfa başlayacak anne ve babalar, "Ebeveyn Okulu" adı verilen bir programa katılacak. Program kapsamında velilere çocuk gelişimi, eğitim süreci ve okul yaşamına uyum konularında bilgilendirme yapılması öngörülüyor.

ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bakan Tekin, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uygulamanın zorunlu hale getirilmesi seçeneğinin de değerlendirildiğini belirtti.

Planlanan sistemle birlikte ailelerin, çocuklarının eğitim hayatına başladığı ilk dönemde sürece daha bilinçli şekilde dahil olmaları ve çocuklarına akademik ve sosyal gelişim açısından daha sağlıklı rehberlik edebilmeleri amaçlanıyor.

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