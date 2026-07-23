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Tıp fakülteleri arasındaki milyonluk fark! Toplam maliyet 20 milyon TL'yi aşabiliyor

2026 YKS tercih dönemi öncesinde vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi ücretleri belli olmaya başladı. Açıklanan liste fiyatalarına göre bazı üniversitelerde yıllık eğitim ücreti 3,7 milyon TL’ye ulaşırken, altı yıllık tıp eğitiminin toplam maliyeti 20 milyon TL’yi aşabiliyor.

Tıp fakülteleri arasındaki milyonluk fark! Toplam maliyet 20 milyon TL'yi aşabiliyor
Mustafa Fidan

2026 YKS tercih dönemi yaklaşırken vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine ilişkin öğrenim ücretleri de netleşiyor. Açıklanan liste fiyatalarına göre yıllık eğitim ücretleri üniversitelere göre önemli farklılık gösteriyor.

Tıp fakülteleri arasındaki milyonluk fark! Toplam maliyet 20 milyon TL yi aşabiliyor 1

Listeye göre en yüksek yıllık öğrenim ücreti 3 milyon 740 bin TL ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde yer alırken, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 milyon 300 bin TL, Koç Üniversitesi ise 3 milyon 249 bin TL ile sıralanıyor. Açıklanan ücretler arasında en düşük liste fiyatı ise İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 990 bin TL olarak görülüyor.

MALİYET 20 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİYOR

Altı yıllık eğitim süresi dikkate alındığında, liste fiyatları üzerinden hesaplanan toplam maliyet bazı vakıf üniversitelerinde 20 milyon TL’nin üzerine çıkabiliyor.

Tıp fakülteleri arasındaki milyonluk fark! Toplam maliyet 20 milyon TL yi aşabiliyor 2

Öte yandan, 2025 YÖK Atlas verilerine göre en yüksek başarı sıralamasıyla öğrenci alan tıp programları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce-Burslu), Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce-Burslu) ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce-Burslu) ilk sıralarda yer aldı.

Uzmanlar, tercih döneminde adayların yalnızca başarı sıralaması ve öğrenim ücretlerini değil; burs olanakları, eğitim süresince ücret artış politikası, uygulama hastanesi, akademik kadro, araştırma imkanları ve mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını da birlikte değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle uzun eğitim süresine sahip tıp fakültelerinde toplam eğitim maliyetinin tercih sürecinde önemli kriterlerden biri olduğu ifade ediliyor

Tıp fakülteleri arasındaki milyonluk fark! Toplam maliyet 20 milyon TL yi aşabiliyor 3

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE TIP FAKÜLTESİ ÜCRETLERİ

2026 YKS Kılavuz Liste Fiyatı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
₺3.740.000

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
₺3.300.000

Koç Üniversitesi
₺3.249.000

Üsküdar Üniversitesi
₺2.495.000

Bahçeşehir Üniversitesi
₺2.415.000

Yeditepe Üniversitesi
₺2.300.000

Altınbaş Üniversitesi
₺2.190.000

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
₺2.168.496

Biruni Üniversitesi
₺2.000.000

Başkent Üniversitesi
₺1.980.000

İstinye Üniversitesi
₺1.980.000

İstanbul Medipol Üniversitesi
₺990.000

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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tıp fakültesi üniversite tercihleri
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