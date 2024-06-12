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MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak: Spor, görsel sanatlar, müzik, bilişim...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.06.2024 14:21
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) dikkat çeken yaz okulu kararı geldi. MEB, 81 ilde 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak: Spor, görsel sanatlar, müzik, bilişim...

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı için geri sayıma başlarken, bu cuma okullar kapanıp yaz tatili başlayacak. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen veli ve öğrencileri mutlu edecek karar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi.

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

AKADEMİK DERSLER İÇİN KURS DA VAR

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

KURS ÜCRETİ ALINMAYACAK

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

KURSLAR NEREDE VERİLECEK?

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

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Yaz döneminde ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

HAFTA 5 GÜN OLACAK

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak.

Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

YAZ OKULLARINDA ÖĞRENCİLERE FARKLI SEÇENEKLER SUNULACAK

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek.

Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.

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Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere, atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.

"Görsel sanatlar" alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.

"Müzik" alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak.

"Bilişim" seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.

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