MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerdeki okullarda incelemede bulundu

Yılmaz, daha sonra Genel Müdürlük ve Türkiye Maarif Vakfı Suriye Ülke Temsilciliği iş birliğince bölgedeki imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik, Gaziantep Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Din Eğitimi Çalıştayı"na katıldı.

İlk olarak Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız ile Suriye'nin Cerablus kentindeki imam hatip okullarını ziyaret eden Yılmaz, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik seminere iştirak etti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelere ilişkin ziyareti kapsamında imam hatip okullarını ziyaret ederek öğretmenlere yönelik düzenlenen seminer, çalıştay ve mesleki gelişim programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerdeki imam hatip okullarında incelemede bulundu.

Din eğitiminin bütün boyutlarıyla müzakere edildiği çalıştayda, güvenli bölgelerdeki din eğitimine ilişkin faaliyetler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenler, din öğretiminden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

- El Bab'daki öğretmenlerin mesleki gelişim programına katıldı

Beraberindeki heyet ile Gaziantep ve ilçelerindeki çeşitli imam hatip okullarında incelemelerde bulunan Yılmaz, Oğuzeli ilçesindeki Büyük Karacaören Ortaokulunu ziyareti sırasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Suriye'nin El Bab kentindeki imam hatip okullarında görevli öğretmenlerin mesleki gelişim programına katılan Yılmaz, El Bab'da görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri için düzenlenen "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgedeki öğretmenlerin eğitimi" konulu seminere iştirak etti.

Seminer, çalıştay ve mesleki gelişim programında, Türkiye'deki eğitim sistemi ve imam hatip okullarıyla ilgili bilgi verip öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Yılmaz, Gaziantep Üniversitesine bağlı El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine de ziyarette bulundu.

