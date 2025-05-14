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MEB düğmeye bastı! 4+4+4 sisteminde değişiklik yolda... 12 yıllık zorunlu eğitim kaldırılacak mı? Bakan Yusuf Tekin yanıtladı

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Taner Şahin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MEB’in şu an için bir kararı olmadığını belirten Tekin eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek “Yılsonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde değerlendiririz ve bir karara varırız” dedi.

12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılması ile ilgili ‘çocuk işçilik artacak’ şeklinde gelen eleştiriler hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Ben Milli Eğitim Bakanı olarak eğitimle ilgili bu tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılması iyi oluyor. Kamuoyunda bir beklenti talep oluşursa biz de onunla ilgili gereğini yaparız” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerdeki politik tartışmalarda zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuz sorunlu alanların ortaya çıktığı ile ilgili tartışılıyor biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde değerlendiririz ve bir karara varırız. Bu konu ile ilgili Bakanlık’ta her bir genel müdürlüğümüz bünyesinde bir izleme ve değerlendirme daire başkanlığı var. Onlar hem kendi genel müdürlükleri ile ilgili politik alanları hem de kamuoyundaki bu tür tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar bu çalışmaları”

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12 YILLIK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR VAR MI?

“Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren bazı kesimler var. Ara elaman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak şu anda sadece izliyoruz bu tartışmaları”

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eğitim meb
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