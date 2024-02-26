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MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı

AA AA
26.02.2024 12:18
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MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı meb Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

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