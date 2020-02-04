MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla hazırlanan kılavuzu Elazığ'da vatandaşlara dağıtılıyor.

Gazi Caddesi'nde yapılan kılavuzlara ilişkin açıklama yapan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, depremin hemen ardından kente gelerek psikososyal destek vermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Anne ve babalara yönelik kılavuz hazırlayarak dağıttıklarını aktaran Gül, ailelerin yaşadığı travmanın zor olduğunu, bu kılavuz ile hem ailelere hem de çocuklara destek vermek istediklerini kaydetti.

Gül, kent genelinde bütün öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere kılavuzu dağıttıklarını anlatarak, "Anne babaların sakin olması gerekir. Kendileri panik yaşamaları halinde çocuklarına olumlu örnek olmaları mümkün değil. Deprem sonrası yaşanan ilk şok geçtiğinden normalleşmeye yönelik adımların atılması lazım. Anne babaların tavrı çok önemli. Çocuklarına güven veren bir noktada olmaları gerekiyor." dedi.