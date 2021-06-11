MEB'den lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlik kitap seti

SEFA ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten beceri temelli 900 etkinliğin yer aldığı kitap seti hazırladı.

MEB, Kovid-19 salgını sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere verdiği özel kaynak destekleriyle öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda lise öğrencilerine yönelik, bilgi edinmenin yanı sıra bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla beceri temelli etkinlik kitapları yayımlamaya devam eden Bakanlık, daha önce 9, 10 ve 11. sınıflar için hazırladığı etkinlik kitap seti serisini bu kez 12. sınıflar için yayımladı.

Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerini kapsıyor.

Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

- "Bakanlığın tüm birimleri sürekli ilave destek kaynakları oluşturuyor"