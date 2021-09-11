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MEB'den "mevzuata aykırı nakil" iddialarına ilişkin soruşturma

11.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB'den "mevzuata aykırı nakil" iddialarına ilişkin soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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