MEB'den "temassız oyunlar" kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Yenimahalle Çiğdemtepe'deki Şehit Aytaç Usta İlkokulu'nun bahçesinde temassız oyunların provasını yapan öğretmenlere eşlik etti.

21 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak yüz yüze eğitimde, tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluşacak temassız oyunlara ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, Bakanlığın, çocukların okula ve yeni normale uyum süreçlerini keyifli hale getirmek adına "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladığını ve kitapların 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldığını ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettiklerini, ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek şunları kaydetti: