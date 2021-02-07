Mecidiye Ortaokulu’nda atık malzemeler eşyaya dönüşüyor

Afyonkarahisar’da Merkez Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu, Mili Eğitim Bakanlığının e-Twinning projesi kapsamında atık malzemeleri işleyerek kullanılabilir eşyalara dönüştürüyor.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen faaliyete 8’i yabancı olmak üzere 18 okuldan 150 öğrenci katıldı. Haftanın belirli günleri okula gelen öğrenciler, Okul Müdürü Yasin Kaplan eşliğinde atık malzemelerden kalemlik, çöp kovası, kuş yuvası, saksı gibi eşyalar üretiyor. Öğrenciler bunu yaparken hem çok eğleniyor hem de kaliteli vakit geçiriyor. Gerçekleştirilen projeyle öğrencilerin hem el becerilerini geliştirmek hem de onları doğaya karşı bilinçlendirmek hedefleniyor.

Okul Müdürü Yasin Kaplan yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen projede yaklaşık 150 öğrencinin görev aldığını ifade ederek, “Bu projeler bizim için amaç değil sadece bir araçtır. Asıl hedefimiz herkes için zor olan bu zamanları en kaliteli şekilde ya da en faydalı şekilde geçirmeye çalışmak. Öğrencilerimiz haftada 2 gün okula gelerek geri dönüşüm eşyalarından faydalı farklı eşyalar üretmeye çalışıyorlar. Bu sayede çok eğleniyoruz, kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız eşyaları da okulumuz bahçesi ve farklı yerlerinde kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Projede görev alan öğrenciler de atık malzemelerden kullanılabilir eşya üretmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, projede olmaktan mutluluk duyduklarını söylediler.

