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Mecnun Otyakmaz: Alacağımız her puanın çok önemi var

SİVASSPOR HABERLERİ  | 21.10.2020 11:22 | Son Güncelleme

DG Sivasspor, yarın deplasmanda Villarreal ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçı için İspanya’ya gitti. Başkan Mecnun Otyakmaz, ülke puanı açısından Avrupa'da alınacak her puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Mecnun Otyakmaz: Alacağımız her puanın çok önemi var

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesisleri çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, "Birazdan İspanya’ya hareket edeceğiz. Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz heyecanı içindeyiz. Daha önceden de Avrupa kupalarına katılmıştık ama bu dönem çok kritik bir dönem. Ülke puanı açısından İskoçya ile çekişiyoruz. Alacağımız her puanın çok önemi var. Sonraki yıllarda şampiyon olacak takımın ön öleme oynamaması adına büyük bir görev düşüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Çok önemli kayıplarımız oldu fakat yaptığımız transferlerle geçen yıldan daha güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz, görüyoruz ama ufak bir uyum sorunumuz vardı. Hem milli maç arasında hem de bay geçtiğimiz haftayı iyi değerlendirerek Kayserispor maçıyla çıkış yakaladık. İnşallah, hem taraftarımızı hem bizleri sevindirecek bir sonuçla Avrupa kupalarındaki ilk deplasmanımızdan puanla döneriz diye ümit ediyoruz. Çok güçlü bir takımla oynayacağız ama hocamızın da sürprizleri olacağına inanıyorum" dedi.

Otyakmaz, gruptan çıkmak istediklerini de belirterek, "Tabii ki gruptan çıkmak istiyoruz. Villarreal seri başı olması nedeniyle de favori olarak gözükmekte. Diğer 3 takımın da birbirlerine denk güçte olduğunu düşünüyorum. Biz ikinci olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla İspanya’ya hareket etti. Sivasspor’da, sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Casimir Ninga dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Kafilede Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri ve il protokolü de bulundu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı El Madrigal Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 20.00’de bu statta gerçekleştirecek.

(İHA)

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