SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

13.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalıp, Avrupa’da bir üst tura çıkan DG Sivasspor’da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, “Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması Trabzonspor, Galatasaray’ın da bu yolda devam etmesi ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici” dedi.

Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması Trabzonspor, Galatasaray’ın da bu yolda devam etmesi ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah her 3'ü de gruplara kalır. Bizim için güzel bir kış olur. Bundan sonrasında Kopenhag’ı düşünüyoruz ama gerçekten bu takımın tehlikeli bir takım olduğunun farkındaydık ve biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Dinamo Batumi sanırım bu sene 22 ya da 23’üncü maçını oynuyordu. Tam hazır takımlar. Bunu da sahada gördük. Bizim eksikliklerimiz biraz aksattı. Eksik mevkilerimizde biraz aksama oldu. Ama onun haricinde biz de yavaş yavaş üzerine koyarak geliyoruz. Bizlerin en yakın sürede hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"

Yoğun bir maç trafiğine gireceklerini belirten Otyakmaz, "Konya maçımız var. Sonra Kopenhag maçımız var. Eksiklerimiz gelecek. Daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum. Çok zor bir maç oldu gerçekten. Ama son periyotta son 15 dakika özellikle oynadığımız futbol turu bize getirmeye yetti. Keşke daha önce bulsaydık golü ve stresli bir karşılaşma olmasaydı ama bu da güzel. Tebrik ediyorum oyuncu arkadaşlarımızı. Teknik heyetimize, taraftara armağan ediyorum. Eksiklerimizin olması ve sakatlıktan yeni dönen arkadaşlarımızın olması biraz aksaklığa yol açtı. Önümüzdeki yıllarda 4 takımın Avrupa kupalarına ve Şampiyonalar Ligi'ne ön eleme tehlikesi ile karşı karşıyaydık 3 takımımızın tur atlaması ülke puanımızı geliştirdi. 3 takımla gruplara da kalırsak önümüzdeki yıllarda böyle bir tehlike ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bundan sonra TFF’nin açıklamış olduğu kurallar geçerli olacak. Bundan sonra herkes Passolig’lerini alsın. Aşılarını yaptırsın lütfen. Yüzde 50 kapasite olsa bile taraftarımızla birlikte olmak çok güzel" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor yolcusuSadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor yolcusu
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Yiğidolar uzatmalarda turu kaptı!Yiğidolar uzatmalarda turu kaptı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

Yiğidolar uzatmalarda turu kaptı!

Yiğidolar uzatmalarda turu kaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Messi'nin yeni adresi belli oldu

Messi'nin yeni adresi belli oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.