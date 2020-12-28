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Mecnun Otyakmaz: "Hakemler için çok kara bir gece"

SİVASSPOR HABERLERİ  | 28.12.2020 22:28 | Son Güncelleme

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşısında yedikleri ilk gol öncesi topun taç çizgisinin dışından çevrildiğini vurgulayarak, “Hakemler için çok kara bir gece VAR hakemleri için eksi 1 puan olduğunu düşünüyorum” dedi. Başkan Otyakmaz VAR hakemlerini eleştirerek, “Bu VAR bizim işimizi çözmedi. İptal etsinler bari paramız gitmesin” dedi.

Mecnun Otyakmaz: "Hakemler için çok kara bir gece"

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. VAR hakemlerinin yedikleri ilk gol öncesi topun taç çizgisini tamamen geçtiğini ve dışarıdan çevrildiğini ifade eden Başkan Otyakmaz, "25 milyona yakın masraf ediyoruz. Daha iyi yönetilsin imkanları daha genişlesin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getirip daha fazla para harcıyoruz ama bir pozisyonu hala çözemiyoruz. Ben şu anda hala çıktı mı çıkmadı mı diye karar vermiş değilim. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgisi olmadığı söyleniyor. Bu kadar dışarda gözüken bir pozisyonu neden içerde verdiler. Bu arada bu bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli. Gerçi 11’e 11 devam etmiş olsaydık iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Daha sonra yediğimiz gollerle taraftarımızdan özür dileyeceğimiz bir futbol ortaya çıkartmış olduk. Yeri gelmişken taraftarımızdan da özür dileyelim. Devre arasında sahaya pozisyonla ilgili çok sayıda fotoğraf gelince kaptanımıza yakışmayan bir hareket ama bu tip meseleler insanı sinirlendiriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık ve basit hatalarla kendi içimizde tartışılması gereken konuları da burada gördük. 3-0 mağlup olduk üzgünüz ama bu gol çizgisi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum hem mağlubiyetimize sebebiyet verdiğini düşünüyorum hem de hakemler için çok kara bir gece VAR hakemleri için eksi 1 puan olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"VAR'I İPTAL ETSİNLER PARAMIZ BOŞA GİTMESİN"

Başkan Otyakmaz, VAR sisteminin işe yaramadığını savunarak şu ifadelere yer verdi:
"Kendi bakış açımdan baktığım zaman çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor ve bu biraz fazla gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış olma ihtimalini çok yüksek olarak görüyorum ama bu kadar para harcıyorsak bunun net bir şekilde karşılığını almamız lazım diye düşünüyorum. Sivasspor büyük camia. Kimse Sivasspor’u hafife almasın. Bunu bir maçtaki bir pozisyondan dolayı söylemiyorum. Evvelki hafta ofsayttan bir golle yenildik. Daha önceki maçlarda penaltılarımız verilmedi. Bu VAR bizim işimizi çözmedi. İptal etsinler bari paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor. O kadar hakem o kadar teknolojinin içinde gene kararlar çıkıyor. Bunları söylerken kendi görüşüme göre değil birkaç tarafsız olduğuna inandığım arkadaşım ve bazı hakemlerin görüşünü aldım. Herkes bu golün iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Ben de elimde teknik bir alet olmadığı için de bir şey söyleyemiyorum.”

"HAKAN'IN İSMİ RAFAEL OLSAYDI İPTAL EDİLİRDİ"

Mecnun Otyakmaz, ‘Hakan Arslan’ın devre arasında gördüğü kırmızı kartın iptaline ilişkin bir talebiniz olacak mı’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"İsmi Rafael olsaydı hallolurdu ama bakalım Hakan hallolacak mı bir itiraz yapalım."

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