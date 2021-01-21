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Mecnun Otyakmaz Pato açıklaması

21.01.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Mecnun Otyakmaz Pato açıklaması

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Alexandre Pato ile ilgili açıklama yaptı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu ve gündemdeki Pato transferine değindi.

"Pandemi bizi çok etkiledi. Yoğun maçlarımız oldu. Avrupa süreci bittikten sonra toparladık." diyerek söze başlayan Otyakmaz, Pato'nun istediği bedelli açıkladı;

"Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. Sürekli Pato mesajı atıyorlar, 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftar istiyorsa alırız. Robinho ve Cicinho oynuyordu, öyle aldık. Pato için en az 3-4 ay lazım. Mesut Özil gibi transferler lige renk katar. Pato'yu almak isteseydik, taraftarın ilgisinden dolayı rakam artıyor. Bu da hata. Bütçeye zarar veriyorlar."

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