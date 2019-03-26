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Mecnun Otyakmaz: Yabancı sayısı kademeli olarak 10'a düşürülmeli

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine yabancı oyuncu kontenjanı ve A Milli Futbol Takımı'nın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Otyakmaz, yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak 10'a düşürülmesinin düşünülebileceğini söyledi.

Mecnun Otyakmaz: Yabancı sayısı kademeli olarak 10'a düşürülmeli

Futbolun sahada 11 kişiyle oynandığını belirten Otyakmaz, "Bunun fazlasının yedek kalması ya da tribüne çıkması söz konusu. Sivasspor olarak 11-12 gibi bir rakamın normal olabileceğini, alt tabanının da 10'a kadar düşürülmesinin mantıklı olacağını düşünüyoruz. 10 yabancının 10'unu da sakatlıklar, cezalılar gibi sebeplerle sahaya sürmeniz zaten mümkün olmuyor. Yerli oyuncular da forma şansı bulabilir diye düşünüyoruz. 6+2+2 gibi garabetlerin kafa karışıklığına, israfa yol açtığını daha önceki yıllarda tecrübe etmiş durumdayız. Yabancı oyuncu sayısı 10'a düşürülebilir. Bunun takımlarımızı çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bunu da kademeli olarak birkaç yıla yayarak kulüpleri zarara uğratmadan çözmek lazım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLCULAR AVRUPA'DA FORMA GİYME ŞANSI YAKALADI"

Mevcut sistemin Türk futbolcularının Avrupa'ya çıkmasına fırsat tanıdığını aktaran Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Türk futbolcusunun Avrupa'ya çıkmasına yabancı sayısının artmış olması fırsat tanıdı. Türk futbolcular, Avrupa'da forma giyme şansı bulabildi. Yabancı sayısı kısıtlı olmuş olsaydı yerli futbolcuya talep artacak, yüksek meblağlarla burada oynayacaktı ve Avrupa'da herhangi bir takımın vermeyeceği fiyatlara burada devam edeceklerdi. Türk futbolcusunun Avrupa'ya çıkmasına yabancı sayısının artmış olması fırsat tanıdı. Köklü bir değişikliğin takımlara önemli zarar vereceğini söylemeden edemeyeceğim."

Mecnun Otyakmaz, yabancı kuralı ile ilgili Kulüpler Birliği Vakfında yapılan görüşmelere de değinerek, "Kulüpler Birliğinden karar çıkması söz konusu değil, nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Bizimki bir tavsiye kararı olabilir. 18 kulübün tamamının aynı fikirde olduğunu söyleyemeyiz. Az da olsa bazı kulüplerimiz sayının azaltılması yönünde görüş bildirmelerine rağmen büyük bir kısmı da sayının aynen böyle kalabileceğini, olabilirse ufak tefek düzenlemelerle Türk futbolcularına forma şansı verecek bir sayıya çekilebileceğini söyledi. Önemli bir çoğunluk ise kuralın böyle kalması yönünde görüş bildirdiler." yorumunu yaptı.

"GELECEK İÇİN İYİ KURGULANMIŞ BİR MİLLİ TAKIM"

A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Şenol Güneş ile başladığı yeni yolculuğunu da değerlendiren Mecnun Otyakmaz, ay-yıldızlı ekibin gelecek için iyi kurgulanmış olduğunu söyledi.

Otyakmaz, millilerin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine iyi başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belki ilk iki maçta güçlü takımlarla oynamadık ama en azından gelecek için iyi kurgulanmış bir milli takım. Başlangıç olarak iyiydi. Milli takımda, genç ve tecrübeli oyuncuların bir araya geldi ve başarılı bir sonuçla turnuvaya başladı. Şenol hoca da çok değerli bir teknik direktör. Dünya üçüncülüğü, ligde şampiyonlukları bulunan bir teknik adam. İyi bir tercih olduğunu ve başarılı olacağını düşünüyorum."

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