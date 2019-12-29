Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç açıklaması: Satmayacağız!

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını söyledi.

Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını da 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, "Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz." dedi.

Göztepe karşılaşmasının zor geçtiğini vurgulayan Otyakmaz, "Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar ama ikinci yarı bir iki pozisyon da bulduk. Aroune Kone'nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk." diye konuştu.