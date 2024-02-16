YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Meddah ekibi, özel gereksinimli Nurdeniz'e özel gösteriyle doğum gününü kutladı

Meddah ekibi, özel gereksinimli Nurdeniz'e özel gösteriyle doğum gününü kutladı

AA AA
16.02.2024 12:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, kurduğu meddah ekibiyle 14 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurdeniz Aygün'ün evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü de kutladı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Demir, hem Kastamonu'da hem de farklı kentlere giderek öğrencilerle buluştu.

Meddahlık kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak için müzisyenler Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir ve Nazım Ünveren ile ekip kuran Demir, köylerde evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri gerçekleştiriyor.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile Duruçay köyünde yaşayan fiziksel ve zihinsel engeli 14 yaşındaki Nurdeniz Aygün'ü ziyaret eden meddah ekibi, evde gösteri yaptı. Ziyarette, Nurdeniz'in doğum günü de kutlandı.

Gösteri sırasında Nurdeniz ve ailesinin oldukça mutlu oldukları görüldü.

"MADEM ONLAR GELEMİYOR, BİZ ONLARIN AYAĞINA GİDELİM DEDİK"

Rugeş Demir, AA muhabirine, köy köy gezip hem meddahlığı tanıttıklarını hem de insanların keyifli vakit geçirmesini sağladıklarını söyledi.

Bugüne kadar farklı yerlerde çok sayıda gösteri yaptığını dile getiren Demir, "Ama gösterilerimize gelemeyen arkadaşların olduğunu gördük. 'Madem onlar gelemiyor, biz onların ayağına gidelim' diyerek sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bu proje kapsamında engelli kardeşlerimizin evlerine misafir oluyoruz." dedi.

Gösterilerinin beğeniyle izlendiğini belirten Demir, "Hikaye anlatıyoruz, şarkılar, türküler söylüyoruz. Hem doğum gününü kutladık hem de meddahlık sanatının aktarılmasına vesile olduk." diye konuştu.

"ÖZEL BİREYLERE SEVİLMEK ÇOK İYİ GELİYOR"

Anne Semra Aygün ise Nurdeniz'e sürpriz olması için etkinlikten bahsetmediklerini anlatarak, "Bir sürpriz olduğunu söyledik. Heyecandan gece uyuyamadı, sabah 06.00'da kalktı. Sürekli heyecanla bekledi. Özel bireylere sevilmek çok iyi geliyor. Nurdeniz sevildikçe daha da çiçek açıyor. Yapamadığı birçok hareketi sevgiyle aşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nurdeniz'in kardeşi Gülsüm Feyza Aygün, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ablamı mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Ablam bugüne kadar neredeyse hiç böyle mutlu olmamıştı. Meddah ağabeylere çok teşekkür ederim. Ben önceden böyle bir gösteri izlemiştim. Ablama da doğum günü hediyesi gibi oldu." dedi.

Huriye Boyraz ise gösteri ve ilgilerinden dolayı Demir ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bugün onu mutlu ettik. Özel bireylere hizmet, paha biçilemez. Çocuklarımız mutluyken biz de mutluyuz. Bu ay içinde Nurdeniz'in doğum günü de vardı, gelmişken bir pasta ile doğum gününü de kutladık." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimler beyaza büründüHava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimler beyaza büründü
Belediyeden özel halk otobüsleri ücretlerine zam açıklamasıBelediyeden özel halk otobüsleri ücretlerine zam açıklaması
Kırklareli’de bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildiKırklareli’de bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu meddah

Kastamonu Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
13:04
İkindi
15:57
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Yesiltaş eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Demir eczanesi
Daday
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.