YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Medeniyetleri buluşturan Kemaliye UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmek istiyor

Medeniyetleri buluşturan Kemaliye UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmek istiyor

14.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, tarihi yapıları, dünyaca ünlü Karanlık Kanyon ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor - Kemaliye Belediye Başkan Vekili Etem Kılıç: - "Hedefimiz, dünyaya rol model olacak bir dosyayla UNESCO dünya mirasları kalıcı listesine girebilmek. Anadolu Türk kültürünü, Anadolu'nun kök hücresi dediğimiz bu coğrafyada daha hassas davranarak, doğaya, mimarimize, kültürümüze sahip çıkarak, koruyarak ve eğitim çalışmalarıyla da bunu destekleyerek gerçekten dünyanın göz bebeği olacağız" - KEMAV Başkanı Dr. Ferudun Çelikmen: - "Kemaliye'nin UNESCO'nun listesine girmesi yıllardan beri bir hayaldi. Kemaliye'nin derin kültürünü inşallah dünya mirasına taşıyacağız"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO'nun kalıcı listesine girmek istiyor.

Paris'te bir süre önce gerçekleştirilen UNESCO Dünya Miras Komitesi Toplantısında alınan karar sonrası, doğal güzelliğiyle ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla adeta açık hava müzesi konumundaki Kemaliye ilçesinin "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine girmesi yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Geçmişi milattan önce (M.Ö) 3 binli yıllara dayanan dünyaca ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki Kemaliye'de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

Tarihte "cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, mimarisiyle Anadolu'nun kültürel yapısını yansıtan Kemaliye ilçesi, bazıları ahşap olan pek çok tarihi yapının günümüze geldiği kadim yerleşim yerleri arasında bulunuyor.

Günümüzde tarihi yapılarıyla medeniyetlerin izlerini taşıyan ve birçok uluslararası festival ile organizasyona ev sahipliği yapan Kemaliye'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmesi için çalışma yürütülüyor.

Kemaliye Belediye Başkan Vekili Etem Kılıç, AA muhabirine, Kemaliye'nin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınmasıyla insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi yolunda önemli adım atıldığını söyledi.

Şirin ilçe Kemaliye'nin bu listeye hem doğal hem de kültürel yapısıyla girdiğinin altını çizen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UNESCO, yaptığımız başvuruyla Paris'teki toplantıda Kemaliye'yi coğrafyası ve kültürel yapısıyla Dünya Geçici Miras Listesi'ne aldı. Hem doğası hem de tarihiyle Türkiye'den kalıcı listeye giren sadece 2 yer bulunmaktadır. Birisi Pamukkale-Hierapolis diğeri Kapadokya'daki Göreme Milli Parkı'dır. Biz de üçüncüsü olma yolundayız. Türkiye'nin dünyaya örnek olarak göstereceği ender bir coğrafyadan, Türk ve Anadolu kültürünün özgün yapısını sunmak hepimiz için milletimiz için bir şereftir, onurdur."

- "Dünyanın gözü Kemaliye'de olacak"

Kılıç, belediye bünyesinde uzmanlardan oluşan UNESCO bürosu kurduklarını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız. 5, 10 ve 25 yıllık planlamalarımız olacak. Bunun içinde koruma, eğitim ve sürdürülebilirlik gibi çalışmalarımız olacak. Yeni atölyeler kurularak çeşitli ekonomik girdiler olacak. Kısacası dünyanın artık gözü Kemaliye'mizde olacak." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin en kısa zamanda kalıcı listeye girmek olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, dünyaya rol model olacak bir dosyayla UNESCO dünya mirasları kalıcı listesine girebilmek. Anadolu Türk kültürünü, Anadolu'nun kök hücresi dediğimiz bu coğrafyada daha hassas davranarak, doğaya, mimarimize, kültürümüze sahip çıkarak, koruyarak ve eğitim çalışmalarıyla da bunu destekleyerek gerçekten dünyanın göz bebeği olacağız. İnsanların ziyaret etmek için sıraya gireceği, bütün çevremizi, illerimizi, Anadolu'yu ve ülkemizi etkileyecek derecede etki yaratabilecek bu güzel coğrafyayı tüm dünyaya tanıtacağız."

- "Kemaliye'nin derin kültürünü inşallah dünya mirasına taşıyacağız"

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferudun Çelikmen de Kemaliye'nin geçmişine uzanan derin kökleriyle önemli bir yolculuğa başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kemaliye'nin UNESCO'nun listesine girmesi yıllardan beri bir hayaldi. Kemaliye'nin izlerini Çin'de bulabilirsiniz. Çin'in son dönemde çok önem verdiği 'belt and road initiative's progress (kuşak yol)' olarak bildiğimiz yol, Tarihi İpek Yolu güzergahlarında ilerliyor. Kemaliye, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan İpekyolu güzergahında ipek böceğinin ve dutun girdiği yerleşim yeri olarak anılıyor. Dut yetiştirmek için atalarımız hiçbir şeyin olmadığı kayalar ve taşların arasına set set duvarlar ördü. Sırtlarında taşıdıkları topraklarla inanılmaz bir kültür yaratmışlar. Kemaliye'nin derin kültürünü inşallah dünya mirasına taşıyacağız"

İlçeyi ziyaret edenlerden Dilber Garzanlı ise doğa ve tarihin iç içe geçtiği Kemaliye'nin görülmeye değer, harika bir ilçe olduğunu belirterek, "Son yıllarda özellikle buraya gelmeye gayret ediyorum. Bu güzelliği herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şirin ilçemiz insanları ve doğal güzelliğiyle UNESCO'nun kalıcı listesine girmeyi çoktan hak etmiştir. İnşallah en kısa zamanda hayırlısıyla kalıcı listeye dahil olur. Tabi bunun bölge turizmi açısından önemli olduğunu ve güzel ufuklar açacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Organlarını bağışlamak isteyen Songül öğretmenin dileğini ailesi yerine getirdiOrganlarını bağışlamak isteyen Songül öğretmenin dileğini ailesi yerine getirdi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:46
Öğle
12:27
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:44

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.