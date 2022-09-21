MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'nin girişimcilere destek sunmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenleyeceği MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının başvuru süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere İngiltere'den Mısır'a, İsrail'den Pakistan'a ve Hollanda'dan ABD'ye dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya 5 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Özellikle "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler" ve "Kurumsal Dijitalleşme Süreçleri" alanlarında inovatif değişiklerle fark yaratan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamaların değerlendirileceği yarışmaya girişimciler, "mediamarktstartupchallenge.com" adresinden başvurabilecek.

- İlk 3'e girenleri çeşitli ödüller bekliyor

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kritere uygun olanlar, 1 Kasım'da düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk 3'e giren projeleri ödüller bekliyor. Birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak.

Ayrıca, ödül sponsoru olan Google'dan Bulut Kredisi ve Google geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği alacak, yarışmanın kurumsal partneri olan Index Grup'tan da dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

‍Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Google'dan Bulut Kredisi, Google geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği ve Index Grup'tan dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.

- Kazanan projeler MediaMarkt ile iş birliğine başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge'ın geçmiş dönem kazanan projeleri MediaMarkt ile iş birliklerine başladı.

Türkiye'de Buybuddy ile 18, Udentify ile 5 mağazada iş birliği yapan MediaMarkt, AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.

