YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı

MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı

21.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek yarışmaya 5 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'nin girişimcilere destek sunmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenleyeceği MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının başvuru süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere İngiltere'den Mısır'a, İsrail'den Pakistan'a ve Hollanda'dan ABD'ye dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya 5 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Özellikle "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler" ve "Kurumsal Dijitalleşme Süreçleri" alanlarında inovatif değişiklerle fark yaratan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamaların değerlendirileceği yarışmaya girişimciler, "mediamarktstartupchallenge.com" adresinden başvurabilecek.

- İlk 3'e girenleri çeşitli ödüller bekliyor

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kritere uygun olanlar, 1 Kasım'da düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk 3'e giren projeleri ödüller bekliyor. Birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak.

Ayrıca, ödül sponsoru olan Google'dan Bulut Kredisi ve Google geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği alacak, yarışmanın kurumsal partneri olan Index Grup'tan da dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

‍Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Google'dan Bulut Kredisi, Google geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği ve Index Grup'tan dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.

- Kazanan projeler MediaMarkt ile iş birliğine başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge'ın geçmiş dönem kazanan projeleri MediaMarkt ile iş birliklerine başladı.

Türkiye'de Buybuddy ile 18, Udentify ile 5 mağazada iş birliği yapan MediaMarkt, AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildiİstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandıMuğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktorun yargılanmasına başlandı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladıSSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
Anahtar Kelimeler:
yarışma mediamarkt turkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.