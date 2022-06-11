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MediaMarkt’tan babalar ve öğrenciler için kampanya

11.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt’tan babalar ve öğrenciler için kampanya

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Babalar Günü öncesinde birçok üründe geçerli olacak fırsatları başlatırken, kampanya kapsamında karne alacak öğrencilere birçok hediye seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Babalar Günü’nün yaklaşması ve okulların yaz tatili öncesi hem babalara hem de öğrencilere hediye alacaklar için yeni bir kampanya başlattı.

İlk etapta 13 Haziran Pazartesi gününe kadar geçerli olacak kampanya ile erkek bakım setlerinden bluetooth hoparlörlere, oyun bilgisayarlarından akıllı saat hediyeli akıllı telefonlara kadar pek çok üründe çeşitli fırsatlar sunuluyor. MediaMarkt’ın hem mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de uygulayacağı kampanya gelecek günlerde farklı ürünlerle de çeşitlenecek.

Hem babalara hem de öğrencilere hitap eden kampanyada ön plana çıkan ürünler ve fiyatları; Grundig bluetooth hoparlör 299 TL, Philips 7’si 1 arada erkek bakım seti 279 TL, Lenovo Ryzen 5-5600H işlemcili dizüstü oyun bilgisayarı 17 bin 499 TL şeklinde sıralandı.

Bu ürünlere ek 24 bin 499 TL satış fiyatına sahip Samsung Galaxy S22 128 GB akıllı telefon alanlara MediaMarkt’ta Galaxy Watch4 46 mm akıllı saat de hediye edilecek.

MediaMarkt’ın “Hem Babaların Hem Karnelerin Hediyesi MediaMarkt’ta” adını verdiği kampanyası, mağazalarda ve mediamarkt.com.tr’de farklı ürün alternatifleriyle yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü Karne

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

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