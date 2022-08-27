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MediaMarkt’tan ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi

27.08.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Markanın dönem dönem açıkladığı rehberlerin sonuncusu okul öncesi kahvaltıların en pratik ve lezzetli olanlarından tost makineleri ve portakal suyu gibi lezzetlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan katı meyve sıkacaklarına yönelik oldu

İSTANBUL (AA) - Çocuklarını kahvaltı yapmadan okula göndermek istemeyen ebeveynlerin en pratik tercihlerinin başında tost makineleri veya katı meyve sıkacakları gibi ürünler geliyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, uzun bir yaz tatilinin ardından ilkokuldan liseye milyonlarca öğrenci okula dönmeye hazırlanıyor.

Bu süreçte hem öğrencileri hem de ebeveynlerini kırtasiyeden teknolojik eşyalara kadar okul alışverişi heyecanı sararken, MediaMarkt, çocuklarını okula kahvaltı yapmadan göndermek istemeyen ebeveynler için kısa rehber hazırladı.

Markanın dönem dönem açıkladığı rehberlerin sonuncusu ise okul öncesi kahvaltıların en pratik ve lezzetli olanlarından tost makineleri ve portakal suyu gibi lezzetlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan katı meyve sıkacaklarına yönelik oldu.

- Tost makinelerinde 4-6 dilimli olanlar ideal

MediaMarkt’ın kategori uzmanlarının verdiği bilgiye göre, tost makinelerinde ideal olan dilim sayısı 4-6 arasında değişiyor. Döküm plakalı olanların önerildiği tost makinelerinde otomatik kapanan ve ayarlanabilir olanlar, hayatı kolaylaştırması açısından öneriliyor.

Buna ek olarak hem iyi bir tost yapmak hem de farklı yemekleri pişirmek için makinenin yüzey kaplaması büyük önem taşıyor. Ayrıca ısı derecesi ayarlanabilir tost makineleri; kullanıcılarına sabahları tost, akşamları ise güzel bir ızgara keyfi yapma imkanı tanıyor. MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de tost makineleri 499 liradan başlıyor.

Katı meyve sıkacaklarında ise öne çıkan özelliklerin başında parçalarının yıkanabilir olması ile damlatmama özelliği geliyor. Bunun yanı sıra 800-1000 watt arası güce sahip olan katı meyve sıkacakları da ideal bir kullanım sunuyor. MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de katı meyve sıkacakları 899 liradan başlıyor.

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