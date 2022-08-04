MediaMarkt'tan gençlere staj imkanı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, lisans öğrencisi ve yeni mezunlara yönelik staj programı TalentMarkt'a başvuru almaya devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye açıklamasına göre, kariyerinin ilk adımlarını MediaMarkt'la atmak isteyen genç yetenekler, 8 Ağustos'a kadar programa başvurabilecek.

Markanın pazarlama, finans, satın alma veya hukuk gibi farklı departmanlarda gençlere sağladığı staj imkanı, perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen yetenekler için önemli fırsatlar sunuyor. 6 farklı aşamadan oluşan süreci başarıyla geçen gençler, aynı zamanda MediaMarkt'ın deneyimli çalışanlarından mentorluk alma imkanı da yakalayacak.

TalentMarkt programına başvurmak isteyen gençlerde aranan özellikler ise "lisans öğrencisi veya yeni mezun olmak, açık iletişime önem vermek, takım oyuncusu olmak, dinamik ve aktif olmak, yeni bilgiler öğrenmeye heyecanlı olmak, iyi derecede İngilizce bilgisi, haftada en az 3 günü staja ayırabilmek." şeklinde belirlendi.

