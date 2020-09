Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişim problemlerinin tespit edilmesi ve çözümlenmesi amacı ile Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Başhekimi, Başhekim yardımcısı, başhemşiresi, Onkolojik tedavi gören hastalar, hasta yakınları, Tıbbi Onkoloji Uzmanları, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı ve basın mensupları bu özel günde hastanenin Yesemek Toplantı Salonu’nda bir araya geldiler.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Mustafa Yıldırım Jinekolojik Onkoloji hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü’ne” dikkat çekti.

Jinekolojik Onkoloji tedavisi gören Medical Park Gaziantep Hastanesi misafirlerinden Eylem Yıldırım, Nergis Özkeklikçi, Nursen Göğüş ve hasta yakını Buket Özçora jinekolojik onkoloji sürecinin önemini vurgulayarak bu rahatsızlıktan muzdarip olan hastalara tavsiyelerde bulundular. Tedavi süreçlerinde gerçekleştirilen yöntemler ve hastaların yaşadığı problemlere değinen misafirler, seslerini duyurmak istediklerini kaydederek, hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer olduğuna vurgu yaptılar.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı gerçekleştirdiği konuşmada, "Kadın Kanserleri Vakfı’na göre, dünyada her 5 dakikada bir, bir kadın jinekolojik kanser tanısı almaktadır. 20 Eylül günü, kadın üreme sisteminden köken alan jinekolojik kanserler hakkında toplumda farkındalığın arttırılması ve kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi için “Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü” olarak kutlanmaktadır.

Jinekolojik kanserlerden korunmanın başlıca yöntemleri, normal vücut ağırlığının korunması, sağlıklı ve dengeli beslenme, diyet, egzersiz, tütün kullanımından uzak durmak olarak sıralanabilir. Rahim ağzı kanseri ve meme kanseri tarama programlarının aksatılmaması, olağan dışı bulgu ve belirtilerin tespit edilmesinde oldukça önemlidir. Menopoz sonrası kanama, ilişki sonrası kanama, anormal kanama, karında şişkinlik ve erken doyma hissi jinekolojik kanserlerin en önemli belirti ve bulgularındandır. Her yaştaki kadın, jinekolojik kanserlerden etkilenebildiği gibi, kadın üreme sistemi kanserleri de kadınlar için kritik önem taşımaktadır. Yaş, aile öyküsü ve genetik faktörler bu durumda oldukça etkilidir. Şikayeti olsun veya olmasın her kadın yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmelidir. Bu durum kanserlerin erken teşhis edilmesinde oldukça önemli bir unsurdur. Ülkemizde “rahim ağzı” ve “meme kanseri” tarama programları ulusal bazda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm kadınların bu programlara katılması hastalık için oldukça gereklidir. Dünya Jinekolojik Onkoloji günü tüm dünyada Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği önderliğinde kutlanmaktadır. Gaziantep’te de onkoloji alanında yapılan çalışmalar Medical Park Gaziantep Hastanesinde de uzman hekimler liderliğinde, yeni nesil teknolojilerle, hasta memnuniyeti odaklı biçimde gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.