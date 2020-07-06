Medicana Sağlık Grubu, İstanbul'da da Kemik İliği Nakli Merkezi’ni hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu, Ankara'dan sonra İstanbul'da da Kemik İliği Nakli Merkezi'ni hizmete sundu.

Medicana Sağlık Grubu açıklamasına göre, Türkiye’de sağlık sektöründeki 30 yılık tecrübesi ile yıllık 2 milyondan fazla hastanın tedavi imkanı bulduğu grup, başta lösemi, lenfoma olmak üzere multipl miyelom ve miyelodisplastik sendrom gibi kötü huylu kan hastalıklarının tedavisini gerçekleştireceği Kemik İliği Nakil Merkezi’ni İstanbul’da hizmete soktu.

Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç’un liderlik ettiği Medicana Kemik İliği Nakil Merkezi, güçlü akademik kadrosuyla İstanbul Beylikdüzü’nde hizmet verecek.

- İlik Nakli Merkezi ile uluslararası başarılar hedefleniyor

Açıklamaya göre, Medicana Sağlık Grubu, organ naklinde uluslararası başarılara ulaştı. İlk olarak Medicana International Ankara Hastanesinde kurulan merkez, şimdi İstanbul’da yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelen hastaların kemik iliği nakli ihtiyaçlarını karşılayacak.

- Hastalara bütüncül hizmet yaklaşımı sunulacak