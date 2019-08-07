Medipol Başakşehir 0 - 1 Olympiakos (Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu)

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Olympiakos oldu.

Olympiakos, karşılşmanın 53. dakikasında Mathieu Valbuea'nın asisti, Georgios Masouras'ın kafa vuruşuyla galibiyete ulaştı. Medipol Başakşehir'de Edin Visca, 90+2. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Sa'ya takıldı.

Medipol Başakşehir'de orta sahanın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip Olympiakos'ta Fenerbahçe'nin eski ismi Mathieu Valbuena 90 dakika görev yaptı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu mağlubiyetin ardından tur şansını zora soktu. 13 Ağustos Salı günü oynanacak rövanşta Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde, Porto - Krasnodar eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Jose Sa'nın elinden kaçırdığı topa, Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mahmut'un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti.

16. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direğe açılan topa Chedjou gelişine sert vurdu, top kaleci Jose Sa'nın kucağında kaldı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Crivelli, ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyucunun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Jose Sa iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı.