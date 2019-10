Başakşehir'e uzatma şoku! Yine olmadı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Kramer'in etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.