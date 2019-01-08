SPOR

Medipol Başakşehir Alican Özfesli ile ilgileniyor!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in ilgilendiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir Alican Özfesli ile ilgileniyor!

Altınordu'dan 2016'da 750 bin Euro bonservis bedeliyle aldığı Cengiz Ünder'i geçen sezon 15 milyon Euro'ya İtalya Serie A ekibi Roma'ya satarak kasasını dolduran İstanbul temsilcisi, şimdi de Alican Özfesli'nin transferini bitirmeyi hedefliyor. Uzun süredir 22 yaşındaki oyuncuyu izleyen Medipol Başakşehir, İzmir kulübüne resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Altınordu'da profesyonel olan Alican, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı. Son olarak Ümit Milli Takım'da forma giyen genç krampon, alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Futbolcunun kırmızı-lacivertli kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alican'ın transferine sezon sonunda gönderme şartıyla sıcak bakan Altınordu, daha önce de olduğu gibi oyuncusunun başka bir kulübe transferinden yüzde 30 pay almak istiyor.

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Medipol Başakşehir Alican Özfesli

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