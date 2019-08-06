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Medipol Başakşehir altyapıya 4 futbolcu transfer etti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, altyapıya 4 takviye yaptı.

Medipol Başakşehir altyapıya 4 futbolcu transfer etti

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda altyapımıza 4 genç yetenek kazandırıldı. Ajax forması giyen 2002 doğumlu defans Nuri Emre Akşit, Bursaspor'da yetişen 2001 doğumlu orta saha Abdulkadir Çelik ve Ci Group Bucaspor'dan 2003 doğumlu forvet Efecan Barlık ile 2004 doğumlu kaleci Berkin Özgür, altyapımıza transfer edildi. Genç futbolcularımıza 'Ailemize hoş geldiniz' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Bu arada, genç oyuncular için düzenlenen imza töreninde kulübün akademi direktörü Nedim Yiğit yer aldı.

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