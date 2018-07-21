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Medipol Başakşehir'de hedef Yasin Öztekin!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin için Medipol Başakşehir sürprizi! Başakşehir'in Yasin Öztekin ile ön görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde masaya oturacağı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'de hedef Yasin Öztekin!

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'de transferde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Daha önce kadrosuna Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i dahil eden Başakşehir'de hedef Galatasaray'ın eski oyuncusu Yasin Öztekin.

Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yasin'i transfer etmek için düğmeye basan Başakşehir yönetiminin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut'la masaya oturması bekleniyor.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir yasin öztekin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GS nin ıskartalarını alarak şampiyon olacağını sanan bir takım,bir nevi atık toplayıcı
ismetimi istiyolar verin gitsin
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