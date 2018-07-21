Medipol Başakşehir'de hedef Yasin Öztekin!

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'de transferde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Daha önce kadrosuna Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i dahil eden Başakşehir'de hedef Galatasaray'ın eski oyuncusu Yasin Öztekin.
Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yasin'i transfer etmek için düğmeye basan Başakşehir yönetiminin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut'la masaya oturması bekleniyor.
(Milliyet)
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